Москва, 14 апреля, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин дал понять президентам Украины и Турции, что Россия не будет помогать этим странам в их желании утопить двусторонние отношения. Об этом 14 апреля заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«В вопросе была масса подводных камней, но ответ блестящий. Владимир Путин дал понять, что Пётр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган перешли красную черту. И если они хотят, чтобы отношения утонули, помочь мы им не можем», — сказал Никонов в эфире «Первого канала».

Он напомнил, что и Украина, и Турция страдают от разрыва экономических отношений с Россией: «Украина разорвала многие связи с РФ и ослабилась в экономике. Эрдоган имеет огромные проблемы в связи с отсутствием наших туристов. Турция себя также наказала. Путин прозрачно, но и завуалировано сказал, что эти два персонажа — кузнецы своего «счастья». Но при этом Путин проявил великодушие к Порошенко и Эрдогану, сказав, что мы готовы к диалогу».

Напомним, 14 апреля состоялась 14-ая прямая линия президента РФ. Путин 3 часа 40 минут отвечал на вопросы. Один из них задала девочка — кого бы президент РФ спас первым, если бы тонули президент Украины Петр Порошенко и глава Турции Эрдоган.

«Если кто-то решил утонуть, спасти его уже невозможно», — отметил Путин и добавил, что «конечно, мы готовы протянуть руку помощи и руку дружбы любому партнеру — если он сам этого хочет».