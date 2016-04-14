«Путин дал понять, что Порошенко и Эрдоган перешли красную черту»
Москва, 14 апреля, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин дал понять президентам Украины и Турции, что Россия не будет помогать этим странам в их желании утопить двусторонние отношения. Об этом 14 апреля заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
«В вопросе была масса подводных камней, но ответ блестящий. Владимир Путин дал понять, что Пётр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган перешли красную черту. И если они хотят, чтобы отношения утонули, помочь мы им не можем», — сказал Никонов в эфире «Первого канала».
Он напомнил, что и Украина, и Турция страдают от разрыва экономических отношений с Россией: «Украина разорвала многие связи с РФ и ослабилась в экономике. Эрдоган имеет огромные проблемы в связи с отсутствием наших туристов. Турция себя также наказала. Путин прозрачно, но и завуалировано сказал, что эти два персонажа — кузнецы своего «счастья». Но при этом Путин проявил великодушие к Порошенко и Эрдогану, сказав, что мы готовы к диалогу».
Напомним, 14 апреля состоялась 14-ая прямая линия президента РФ. Путин 3 часа 40 минут отвечал на вопросы. Один из них задала девочка — кого бы президент РФ спас первым, если бы тонули президент Украины Петр Порошенко и глава Турции Эрдоган.
«Если кто-то решил утонуть, спасти его уже невозможно», — отметил Путин и добавил, что «конечно, мы готовы протянуть руку помощи и руку дружбы любому партнеру — если он сам этого хочет».