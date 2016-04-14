Грозный, 14 апреля, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Народ Чечни всецело поддерживает президента РФ Владимира Путина. Любой независимый опрос покажет уверенность граждан республики в том, что они сделали правильный выбор, отдав голоса за единство с Россией во время референдума 2003 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Владимир Владимирович абсолютно прав, когда говорит, что никто не заставлял, не принуждал Ахмата-Хаджи выбрать такой путь, он сам пришел к выводу, что Чечня должна быть с российским народом и с Россией. Это действительно соответствовало интересам чеченского народа», — написал Кадыров на своей странице в Instagram, комментируя слова президента РФ в ходе «Прямой линии» 14 апреля о том, что отец нынешнего чеченского лидера Ахмат-Хаджи Кадыров пришел к выводу о том, что Чечня должна быть с Россией, а Рамзан Кадыров работает с этими же убеждениями.

В ходе референдума, как отметил глава Чечни, народ поддержал курс Ахмата-Хаджи Кадырова и президента России, отдав голоса за единство с Россией. «Я могу заверить, что самый независимый опрос всегда покажет уверенность чеченского народа в правоте выбора, покажет, что наш народ решительно поддерживает президента России Владимира Путина, его внешнюю и внутреннюю политику», — отметил чеченский лидер.

Напомним, 13 лет назад, 23 марта, в Чечне прошел всенародный референдум и был принят основной документ, по которому живет республика. С тех пор в этот день в Чечне отмечают День Конституции. По словам Кадырова, для федерального центра был очень велик риск, что люди могут проявить пассивность. Однако, как отметил Владимир Путин, результаты превзошли все ожидания, 80% избирателей, «несмотря на угрозы, пришли и проголосовали».