Москва, 14 апреля, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Прямая линия с Владимиром Путиным стала возможностью обсудить сложные вопросы, на которые зачастую не хотят отвечать ни губернаторы регионов, ни депутаты, считает депутат Госдумы (КПРФ) Леонид Калашников. Об этом он заявил 14 апреля, выступая в программе «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Хорошо, что не прячутся и обсуждают эти вопросы, сложные вопросы, неприятные вопросы, на которые в Думе не хотят отвечать, или губернаторы не хотят отвечать. Вот я приехал три дня назад в Тольятти. Городу Тольятти на дороги было выделено в два раза больше, чем прошлому году — миллиард рублей… Путин как раз говорил об окрашивании этих денег или о том, что еще один процент из акцизов, которые сегодня вводятся, отдадим. Так их и так вдвое больше, только город весь в дырах, потому что все эти дыры всплыли после зимы, а то, что отремонтировали с прошлого года, закопали», — отметил Калашников.

Он также затронул вопрос внешней политики, который был поднят в ходе прямой линии с президентом. По мнению депутата, предложенное президентом Украины Петром Порошенко, привлечение сотрудников ОБСЕ в Донбассе — неправильный подход к решению ситуации.

«Например по линии разграничения по ОБСЕ. Я не поддерживаю то, что предложил Порошенко. Как международник, я понимаю, что это абсолютно неправильно, это значит заморозить конфликт, поставить туда голубые каски, к тому же у ОБСЕ нет права на голубые каски. Порошенко вместо того, чтобы соблюдать Минские соглашения хочет заморозить конфликт? Это тоже неправильный подход. Украине нужно решать проблему. Предложение Порошенко меня ввело в ступор», — заключил эксперт.

Напомним, 14 апреля в Москве состоялась прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Граждане через смс, колл-центры и видео-послания задавали главе государства вопросы про проблемы в сфере ЖКХ, внешней политики, здравоохранения, образования.