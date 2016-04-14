Минск, 14 апреля, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Кризис в Белоруссии продолжается и его следствием станет падение валового внутреннего продукта на 2,7% в 2016 году. Об этом говорится в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook Update, опубликованном на сайте фонда.

imf.org Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард

МВФ ухудшил свой предыдущий прогноз по Белоруссии. Согласно новому, апрельскому прогнозу в 2016 году усилится не только общий спад экономической активности в постсоветской республике, но также вырастет инфляция — на 14,5% по итогам 2016 года.

Лишь в 2017 году, считают эксперты фонда, экономика Белоруссия начнёт восстанавливаться и продемонстрирует рост на 0,4% при росте инфляции в 11,3%. Отметим, что прогноз МВФ резко диссонирует с официальным прогнозом властей Белоруссии на 2016 год и планами на пятилетку, которые будут объявлены на очередном «Всебелорусском народном собрании».

Напомним, что официальный прогноз на 2016 год, утверждённый Александром Лукашенко, предполагает рост ВВП. В указе № 504 от 18 декабря 2015 года «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 год», определены ключевые показатели эффективности работы правительства и Национального банка. В качестве целей в документе обозначено обеспечение темпов роста к уровню 2015 года: ВВП — не менее чем на 0,3%, производительности труда — не менее чем на 1,5%, экспорта товаров и услуг — не менее чем на 3,5%, реальных располагаемых денежных доходов населения — не менее чем на 0,5%.

Лукашенко подписал 18 декабря ещё один указ — № 505 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2016 год». В документе заявлена приоритетная цель денежно-кредитной политики Белоруссии — снижение инфляции до 12% путём контроля над денежным предложением. Также заявлено, что прирост средней широкой денежной массы составит 16−20%, а прирост требований банков к экономике — на уровне 14−18%. Планируется нарастить ЗВР Нацбанка в 2016 году на $0,3 млрд и снизить ставку рефинансирования до 21−24% годовых. Руководитель постсоветской республики заявил также, что 2016 год будет «самым трудным» за всю историю Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, едва Александр Лукашенко утвердил официальный прогноз на 2016 год, как независимые эксперты подвергли его критике. Не только МВФ, но и ЕАБР прогнозирует падение ВВП в 2016 году — до 1,5%.

Также напомним, за последние годы не сбылся ни один из официальных прогнозов, подготовленных белорусскими «госучёными» и утверждённых Александром Лукашенко. Досрочно был провален прогноз на 2015 год, план на пятилетку также был досрочно провален — по всем 11 пунктам важнейших показателей.