Москва, 15 апреля, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Сегодня в Третьяковской галерее откроется ретроспективная программа показов венгерского кино. В течение месяца вниманию зрителей будет представлено 16 кинокартин, ставших культовыми в истории венгерского кинематографа XX века. Как сообщает пресс-служба музея, показы пройдут на венгерском языке с синхронным переводом на русский.

Цитата из к/ф «Пересыльная тюрьма». реж. Михай Кертес. 1914. Венгрия Мари Ясаи в роли Бетти

Целью программы «Краткая история венгерского кино в XX веке» стало возобновление традиции показов в России фильмов производства Венгрии, когда-то очень популярных среди кинолюбителей. «Венгерский кинематограф, особенно период 60-х годов — один из самых ярких в среде мировых кинематографий. Когда-то у нас в стране это кино было на хорошем счету, это связано в том числе с тем, что Венгрия входила в состав социалистического содружества. Тогда довольно много картин закупалось для проката в СССР. Теперь на российские экраны выходит значительно меньше картин. И ретроспективы венгерского кино последние десять лет у нас в стране тоже не проводились. Поэтому мы решили этот пробел ликвидировать. Программа показов в Третьяковской галерее даёт возможность зрителям, которые ничего не знают про венгерское кино, составить своё представление о нём, а тем, кто уже знаком — возможность какие-то фильмы пересмотреть, а некоторые увидеть впервые», — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM куратор программы Максим Павлов.

В апреле в Третьяковской галерее покажут фильмы:

«Без надежды» Миклоша Янчо, 1965;

«Пересыльная тюрьма» Михая Кертеса, 1914;

«Смертельная весна (Роковая весна) Ласло Кальмара, 1939;

«Люди на снежных вершинах (Люди в Альпах) Иштвана Сёча, 1942;

«Где-то в Европе» Гезы Радвани, 1947;

«Карусель» Золтана Фабри, 1955.

«Подброшенный камень» Шандора Шара, 1968.

Павлов прокомментировал фильмы, вошедшие в программу: «Картина «Пересыльная тюрьма» Кертеса — это российская премьера, фильм у нас никогда ранее не демонстрировался. Кроме того, это самая старая картина в программе, она была выпущена в 1914 году. Фильм был найден и отреставрирован совсем недавно. Далее, ряд работ Миклоша Янчо, Золтана Фабри, Иштвана Сабо — это хрестоматийные фильмы, которые входят в учебники не только по истории венгерского, но и мирового кино, потому что каждый из них оставил след в мировом кинематографе. Есть и совсем малоизвестные в нашей стране картины, такие как, например, «Ночная песнь собаки» Габора Боди 1983 года».

В рамках программы «Краткая история венгерского кино в XX веке» также состоится круглый стол на тему «Венгерское кино 60−70-х годов в советском и венгерском контексте» с участием известных киноведов и кинокритиков.

Показы пройдут в Третьяковской галерее до 13 мая.