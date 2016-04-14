Нью-Йорк, США, 14 апреля, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Китай призывает сраны-члены СБ ООН поддержать проект резолюции с требованием об информировании о разработке боевиками химического оружия в Сирии, передает Reuters.

Международный символ биологической опасности

Россия и КНР вчера распространили проект резолюции среди 15 членов Совета Безопасности. По словам постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, это может послужить сдерживающим фактором против попыток террористических групп, как ИГИЛ, использовать химическое оружие.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Лю Кан призвал «все заинтересованные стороны укреплять координацию, сотрудничество и совместно противостоять и наказывать любую сторону, использующую химическое оружие».

«Мы также надеемся, что все стороны в Совете Безопасности поддержат проект резолюции России и Китая», — заявил он журналистам на пресс-конференции.

«Мы решительно выступаем против всех, независимо от их целей, кто использует химическое оружие», — говорит Лю.