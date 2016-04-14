Уфа, 14 апреля, 2016, 17:47 — ИА Регнум. В Уфе завершен пятый день работы Международного молодежного образовательного форума «Золото тюрков». По мнению экспертов, такие мероприятия нужны не только для тюркской, но и всей российской молодёжи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Организаторами форума, который стартовал 10 апреля, выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Башкирский государственный педагогический университет. Организаторы отмечают, что из 1,5 тыс. кандидатов в участники форума были отобраны 260 представителей из 29 регионов разных стран — России, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана. Проект реализуется на средства федерального гранта.

Центральным событием мероприятия стал цикл проектных сессий, главной целью которого стал поиск и решение вопросов, волнующих участников образовательной площадки. В программе культурного блока «Свой взгляд» — выступления профессора кафедры управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений МГУ им. Ломоносова Александра Полунова, заместителя генерального директора по развитию и связям с общественностью Государственного музея Востока Николая Рогинского, доцента кафедры истории и философии Всероссийского государственного университета кинематографии имени Сергея Герасимова Владимира Зуйкова.

Студенты, магистранты и аспиранты, молодые лидеры общественных организаций и движений задали вопросы о реализации молодежной политики, межконфессиональных отношениях в молодёжной среде, форумной кампании, координации деятельности «Российского движения школьников» в регионах, работе движения «Волонтеры Победы» в преддверии главного майского праздника — Дня Победы. Кроме лекций, в программе форума много деловых игр, этноквестов, творческих мероприятий.

Эксперты подчеркивают востребованность данного форума. «Безусловно, это нужное и полезное мероприятие, — считает политолог Ильдар Габдрафиков. — Современную молодежь надо объединять на позитивных идеях, и этот форум позитивной пример такой работы».

Эксперт выразил сожаление, что в последние годы со стороны государства и гражданского общества не достаточно активно проводились мероприятия, направленные на объединение молодежи, и не только молодежи.

«Необходимо признать, что некоторые инициативы можно признать откровенно неудачными, например, создание Евразийского союза молодежи (молодежное крыло дугинских евразийцев)», — полагает Габдрафиков. Напомним, под крылом Евразийского союза молодежи работал печально известный Союз башкирской молодежи, бывшие члены которого были осуждены за экстремизм и имели связи с так называемым «исламистским подпольем».

«Кроме того, надо объединять не только тюркскую молодежь, но и всю российскую молодежь, — резюмировал собеседник агентства. — Уверен, что абсолютное большинство российской молодежи в определении своей идентичности на первое место ставит не этническое свою принадлежность, а принадлежность гражданской общности россиян. Именно об этом свидетельствуют социологические опросы, проведенные экспертами Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов и Распределенного научного центра».