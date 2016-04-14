Москва, 14 апреля, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратил внимание на то, что уже в ходе «прямой линии» поступило сообщение, что на Шикотане прокуратурой за задолженности в выплатах зарплаты возбуждено уголовное дело в отношении директора рыбокомбината, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля. Также инициированы и ведутся проверки в других регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Оперативно! Казалось бы, радоваться надо! Но есть иобратная сторона медали. Что, в первый раз услышала прокуратура обезобразиях на комбинате? Нет, сами работники говорили, что писали жалобы. И только когда президент обратил на это внимание, зашевелились, причем, очень быстро», — заявил Миронов. «А пока президент «кулаком по столу не стукнет», чиновникам на рабочего человека наплевать. Это, кстати, звучало во многих вопросах граждан», — подчеркнул он.