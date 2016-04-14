Челябинск, 14 апреля, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Руководство челябинского завода «Уралавтоприцеп» полностью погасило долги по зарплате. Как сообщили 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона, соответствующие документы с копией платежного поручения направлены губернатору Борису Дубровскому.

Бумажник

Работникам предприятия сегодня были перечислены остатки долга по заработной плате, заработная плата за март будет выплачена 25 апреля. Как заявил генеральный директор завода Валерий Филатов, сегодня долги по заработной плате за февраль полностью погашены. Заработная плата за март будет выплачена сотрудникам, в соответствии с условиями коллективного договора, 25 апреля.

Вице-губернатор Руслан Гаттаров, выступая перед журналистами ведущих СМИ, отметил, что в 2016 году «Уралавтоприцеп» загружен заказами и планирует увеличить объемы производства на 40%: «Заключены контракты, которые обеспечат финансирование до конца года».

«Губернатор Борис Дубровский проинформирован о погашении задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия, соответствующие документы предоставлены. Глава региона продолжает держать ситуацию на личном контроле. Мы ежемесячно будем мониторить деятельность завода», — отметил Руслан Гаттаров.

Завтра на предприятие выезжает рабочая группа, состоится совещание с участием руководства и представителей трудового коллектива.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня во время прямой линии с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сотрудник «Уралавтоприцепа» Дмитрий Дудкин сообщил главе государства о задержках выплаты заработной платы на предприятии. Губернатор Борис Дубровский дал поручение своим подчиненными разобраться в ситуации.