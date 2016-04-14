Варшава, 14 апреля, 2016, 17:27 — ИА Регнум. НАТО должен вернуться к мышлению времен Холодной войны в отношениях с Россией, Reuters передает мнение заместителя министра обороны Польши Томаша Шатковского.

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Он призывает альянс строить отношения с Москвой с позиции силы, чтобы предотвратить ее «решительные действия» в Европе, намекая на воссоединение Крыма с Россией.

«Россия рассматривает отношения с Западом в терминах Холодной войны, так что для обеспечения эффективного сдерживания мы должны приспособить его под образ мышления того, кого мы хотим сдерживать», — говорит Шатковский.

«Уже сейчас мы должны говорить с Россией с позиции силы, хотя очевидно без чрезмерной игры мускулами», — добавил вице-министр.