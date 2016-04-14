Ярославль, 14 апреля, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Туристов в Ярославль по Волге будет возить речной лоукостер. Об этом сообщает телеканал «360». Путешествие на высококласном четырехпалубном лайнере «Княжна Анастасия» обещают сделать «бюджетным». Стоимость одного дня путешествия будет начинаться от 2300 руб. В стоимость войдет путевая информация, размещение в каюте, развлекательные мероприятия на борту, т. е. лекции и анимационные программы.

фото сайта rivertravelers.ru

В 2016 году запланировано 16 круизов, за навигацию теплоход перевезет почти 5000 туристов. Длительность маршрута будет составлять от 3 до 13 дней. Теплоход будет прибывать и возвращаться в Москву, а кроме Ярославля посетит Кострому, Углич, Казань, Нижний Новгород, Елабугу и Санкт-Петербург.

Мнение об идее круизного лоукостера, среди представителей ярославской тур-индустрии неоднозначное.

«На сегодняшний день это очень дорогой теплоход, высшего класса. В мае-июне на нем будут привозить американцев. Без питания это не такое уж дешевое удовольствие. Сейчас есть теплоходы разного класса, от двухпалубного до четырехпалубного. Цена зависит от количества палуб, от места на палубе, каюты, трюм и т.д. Наверное, это привлекательная цена на этот теплоход, сейчас на этом на нем день стоит 4−5 тысяч. Но не понятно, что с питанием. Туристы сами будут питаться на берегу или с кипятильниками в каютах готовить? Также возникает вопрос с экскурсионными программами на берегу. А это еще 800−1000 руб. в день. Без еды и экскурсий все равно никто не обойдется. Это цена на любителя, на любителя доплачивать. Тем, что изначально указано цена не ограничится», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM запуск речного лоукостера директор «Ярославского бюро путешествий и экскурсий» Светлана Даниленко.