Вильнюс, 14 апреля, 2016, 17:24 — ИА Регнум. По инициативе депутата Европарламента от Литвы, либерала Пятраса Ауштрявичюса группа членов основных фракций Европарламента написала письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 апреля, в бюро Ауштрявичюса. В письме звучит призыв «как можно скорее отпустить незаконно задержанную и осужденную на основе сфабрикованных обвинений украинскую летчицу Надежду Савченко».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Всего 46 европарламентариев подписали письмо Путину. «Мы хотим подчеркнуть, что не кто иной, как вы будете лично и напрямую ответственны, если не предотвратите трагический исход. Мы призываем вас уважать свои обязательства и немедленно безо всяких условий отпустить Надежду Савченко, а также Олега Сенцова, Александра Кольченко и других граждан Украины, которые незаконно лишены свободы в России. Освобождение этих граждан Украины — это обязательный шаг к возможной нормализации отношений между Российской Федерацией и ЕС», — пишется в обращении, инициированном Ауштрявичюсом.

В нем также подчеркивается, что подписавшиеся члены ЕП «никогда не признают вынесенный российским судом приговор Савченко, считают его нелегальным и сфабрикованным». «Мы строго критикуем это политически срежиссированное и постыдное решение российского суда и требуем, чтобы Российская Федерация прекратила нарушения международного гуманитарного права, а особенно Третьей Женевской конвенции об обращении с жертвами войны от 12 августа 1949 года», — пишется в письме.

«За последние несколько лет освобождение Савченко было бы первым знаком, которым Россия показала бы, что стремится к миру в регионе, что хочет прекратить войну, которую сама начала. Это стало бы сигналом, что для России неприемлема перспектива криминального государства», — утверждает Ауштрявичюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам Ауштрявичюс, как и в целом МИД Литвы и всё руководство страны, всячески поддерживали демонстрантов на украинском Евромайдане зимой 2013−2014 годов. Позже он же требовал не разгонять демонстрантов силой, однако вечером 2 мая 2014 года, после трагических событий в Одессе, когда в пожаре в Доме профсоюзов погибли активисты Антимайдана, сделал следующую запись на страничке своей социальной сети Facebook: «Сегодня решается судьба Украины. Позиции отбиты, остановлено распространение Колорадских жуков. Не без жертв, но, наконец, просвет. Какое наступит утро, посмотрим, может, светлее…»

Напомним, 22 марта Савченко признана Донецким городским судом (Ростовская область) причастной к убийству российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе летом 2014 года. Суд приговорил гражданку Украины Савченко к 22 годам пребывания в колонии общего режима. Осуждённая считает себя невиновной.

Отметим также, власти Литвы запретили въезд в страну 46 гражданам Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик, которые, по мнению Вильнюса, имеют отношение к судебным процессам над Савченко.