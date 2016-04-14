Вильнюс, 14 апреля, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Сейм Литвы сегодня, 14 апреля, принял проект изменения закона о воинской повинности, в котором увеличиваются финансовые выплаты призывникам, проходящим службу по собственному желанию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В проекте изменения закона также предусмотрено поощрение финансовыми выплатами лиц, которые, попав в списки призывников, изъявили желание пройти службу досрочно.

ИА REGNUM Прызывникам

«Закон менялся, чтобы еще больше поощрить молодых людей по собственному желанию проходить обязательную начальную военную службу, улучшить условия службы, увеличить привлекательности профессии военного», — сказал министр обороны Юозас Олекас.

Согласно принятым в Сейме поправкам к закону о воинской повинности, финансовая выплата лицам, добровольно решившим служить в армии, увеличиваются с 25% до 30%. С учетом увеличенной финансовой выплаты и в зависимости от оценки службы («удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо»), призывникам добровольцам за 9 месяцев будет выплачено от 889 до 1778 евро.

Для лиц, попавших в годовой список призывников и пожелавших пройти службу раньше времени, вводится новая финансовая выплата в размере 15%, которая за 9 месяцев в зависимости от оценки службы может составить от 787 до 1573 евро.

Напомним, в Литве воинская повинность в 2015 году была возвращена «в связи с угрозой нападения России».