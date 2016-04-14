В Литве повысили денежные выплаты призывникам
Вильнюс, 14 апреля, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Сейм Литвы сегодня, 14 апреля, принял проект изменения закона о воинской повинности, в котором увеличиваются финансовые выплаты призывникам, проходящим службу по собственному желанию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В проекте изменения закона также предусмотрено поощрение финансовыми выплатами лиц, которые, попав в списки призывников, изъявили желание пройти службу досрочно.
«Закон менялся, чтобы еще больше поощрить молодых людей по собственному желанию проходить обязательную начальную военную службу, улучшить условия службы, увеличить привлекательности профессии военного», — сказал министр обороны Юозас Олекас.
Согласно принятым в Сейме поправкам к закону о воинской повинности, финансовая выплата лицам, добровольно решившим служить в армии, увеличиваются с 25% до 30%. С учетом увеличенной финансовой выплаты и в зависимости от оценки службы («удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо»), призывникам добровольцам за 9 месяцев будет выплачено от 889 до 1778 евро.
Для лиц, попавших в годовой список призывников и пожелавших пройти службу раньше времени, вводится новая финансовая выплата в размере 15%, которая за 9 месяцев в зависимости от оценки службы может составить от 787 до 1573 евро.
Напомним, в Литве воинская повинность в 2015 году была возвращена «в связи с угрозой нападения России».