Рим, 14 апреля, 2016, 17:13 — ИА Регнум. МВД Италии распространило ноту-обращение к префектам, призывающее в кратчайшие сроки найти 15 000 мест для размещения новоприбывших мигрантов. В МВД Италии отмечают, что в стране складывается серьезная ситуация, которая может приобрести статус чрезвычайной в ближайшие недели. Данные ООН указывают на четкую тенденцию: в первые три с половиной месяца 2016 года количество прибывших в Италию мигрантов увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Префектов призывают собрать срочные совещания на местах, чтобы найти жилье для беженцев, в первую очередь итальянские власти постараются разместить женщин и детей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Мигранты отправляются на лодках из Ливии, в большинстве это выходцы из африканских стран. И это вызывает беспокойство у Италии, потому что это означает, что маршрут через Средиземное море вновь примет на себя всю нагрузку после того, как были закрыты границы Балканского маршрута. Генерал Паоло Серра, военный советник специального посланника ООН в Ливии Мартина Коблера сообщил, что в Ливии находится еще миллион потенциальных мигрантов.

В настоящее время в правительственных структурах и в тех, которые представили регионы Италии, размещены 112 тысяч человек. Центры по приему беженцев переполнены, и поэтому МВД попросил префектов срочно найти другие места, приюты для оказания первой помощи мигрантам. Принимая также во внимание тот факт, что большинство из беженцев не будет иметь право на политическое убежище и, таким образом, не сможет переехать в другие страны ЕС даже в ближайшие несколько месяцев. Самый большой процент беженцев, по данным итальянской миграционной службы, представляют выходцы из Нигерии (3 438 человек), на втором месте находятся гамбийцы (2 339 человек), на третьем месте — сомалийцы (1 812 человек). Эритрейцев, имеющих право почти автоматически получить политическое убежище, только 657 человек.