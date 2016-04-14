Минск, 14 апреля, 2016, 17:13 — ИА Регнум. С 14 апреля вступают в действие решения властей Белоруссии по ограничению веса и стоимости почтовых отправлений, а также товаров для личного пользования, ввозимых на территорию постсоветской республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гостаможкомитет Белоруссии разъяснил: в соответствии с новыми требованиями ввоз физлицами товаров для личного пользования на территорию постсоветской республики ограничен по совокупной стоимости и весу. В соответствии с новыми нормами физлица не могут ввозить чаще, чем раз в три месяца товаров на сумму свыше 300 евро и общим весом более 20 килограммов — в противном случае им придётся уплатить таможенную пошлину.

По всей видимости, данные нормы распространяются на всех физических лиц вне зависимости от гражданства — в том числе и на граждан России, следующих из Калининградской области или дальнего зарубежья. В РФ нормы ввоза товаров для личного пользования остались прежними.

С 14 апреля вступает в действие ещё одна норма — ограничение по стоимости и весу поступающих в Белоруссию почтовых отправлений, а также исходящих посылок. Таким образом Александр Лукашенко намерен ограничить доступ белорусов к приобретению без спекулятивных наценок товаров в зарубежных интернет-магазинах (прежде всего — китайских), которые отправляют заказы по почте. Согласно нововведениям, ежемесячный лимит беспошлинного получения белорусами посылок (в том числе мелких пакетов) составляет 22 евро по стоимости и 10 кг по совокупному весу. Превышение лимита чревато уплатой пошлины в размере 30% и, вероятно, НДС.

Напомним, что введение «налога на посылки» активно обсуждалось властями Белоруссии в 2015 году, но не получило практической реализации. Идея обсуждалась не первый год, но сталкивалась с проблемой практической реализации — как и многие другие подобные инициативы «слуг народа», резко негативно встреченные в белорусском обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении взимать НДС с посылок из-за рубежа 21 июля 2015 года заявила замминистра торговли Ирина Наркевич, в июне об этом же заявлял экс-председатель Совмина — председатель Совета Республики Нацсобрания Михаил Мясникович, а в марте о необходимости «упорядочения» интернет-торговли заявлял глава Минторга Валентин Чеканов. В дальнейшем тему развивал Гостаможкомитет, ожидаемо усмотревший в мелких почтовых отправлениях товары, которые, по мнению чиновников, белорусам приобретать не следует. Ещё ранее, в октябре 2014 года Александр Лукашенко подписал указ №360, согласно которому стоимостный лимит беспошлинных посылок из-за рубежа увеличивался со 120 до 200 евро.