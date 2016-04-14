Москва, 14 апреля, 2016, 17:09 — ИА Регнум. В 2016 году России может активно начать развиваться внутренний туризм, этому способствует сложившаяся на данный момент обстановка, есть стимулы и предпосылки для воссоздания и развития недостающей отечественному отдыху инфраструктуры. Сейчас внутренний туризм в основном развит в Москве, Санкт-Петербурге, традиционно много туров по «Золотому кольцу» и в отдельные регионы. В частности, последних несколько лет популярен Краснодарский край. Однако Россия — огромная страна и есть много мест, которые интересны с точки зрения туризма, но развиты на дилетантском уровне, заявила руководитель направления «МВА-Менеджмент гостеприимства и туризма» Института МИРБИС Светлана Кудряшева, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с туристической отраслью внутри страны.

ru.wikipedia.org Спасо-Преображенский монастырь

«Например, очень привлекательны регионы — Сибирь, Алтай, Байкал, Дальний Восток, в том числе и большие города-миллионники, в последнее время активно развивается Калининград. Однако сейчас нужно развивать инфраструктуру отдыха, а здесь очень много сопутствующих отраслей, в которых может и должен быть задействован малый и средний бизнес. Это такие направления, как транспортная сеть и ее доступность, гостиничная система — от гостиницы, хостела и до кемпинга (палаточный лагерь), сфера общественного питания», — пояснила эксперт.

«Помимо этого, конечно, должна быть создана индустрия развлечений в зависимости от особенностей региона — это может быть популярный сегодня спорт или интересные экскурсии по культурным и историческим местам. Также дополнительно — там, где это возможно, туристам можно предложить лечение: спа-курорты, природные источники, минеральные воды, грязи или массовые мероприятия, такие как костюмированный бал или реконструкция конной царской охоты», — добавила Кудряшева.

«Все это, если будет реализовано, естественным образом сделает внутренний туризм популярным, создаст дополнительные рабочие места, снизив безработицу, разовьет инфраструктуру и даст сопутствующий стимул бизнесу развиваться в этом регионе, обслуживая российских и иностранных туристов. За счет развития регионов создадутся и общие стимулы для стабилизации российской экономики в целом», — резюмировала эксперт.