Ярославль, 14 апреля, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Юный вундеркинд из Пестрецовской средней школы Ярославского района не единожды сталкивался с равнодушием чиновников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала мама Ильи Раевского Алла Владимировна.

Илья Раевский

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8-летний ученик 5 класса Пестрецовской средней школы Ярославского района Илья Раевский обратился к Президенту с просьбой помочь ему попасть в лагерь Артек. Письмо Ильи было зачитано в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным 14 апреля 2016 г. И это стало полной неожиданностью для родителей юного вундеркиндаа.

«Нам позвонил бывший директор школы, рассказал о том, что вопрос Ильи прозвучал в ходе «прямой линии». В прошлом году, кстати, он задавал вопрос Президенту на сайте «Одаренные дети» и его вопрос вошел в пятерку лучших», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM мама Ильи Алла Раевская.

Илья — второй ребенок в семье, и мама — учитель начальных классов — поддерживает каждое его начинание и увлечение. По мнению Аллы Владимировны, самое важное в воспитании ребенка — любовь, внимание и системность. В школу Илья пошел в 7 лет. Неделю проучился в первом классе, четверть — во втором, до конца первого года обучения — закончил курс 3-го класса.

«Методики как таковой у меня нет, просто с ним постоянно занимались: когда еще в кроватке лежал — мы показывали ему кукольный театр, показывали карточки, постоянно разговаривали, называли предметы, учили цифры — все как обычно. Главное — делать это системно, хоть по пять минут, но каждый день. И, конечно, с учетом интересов ребенка. Например, у нас в семье у всех «тройки» по химии. А Илья с четырех лет занимается химией, сейчас на уроки в 8 класс ходит. Сейчас моя старшая дочь — ей 28 лет — взяла из детского дома четверых детишек, которых мы воспитываем так же. Я хочу доказать, что гены — не главное, и что из каждого ребенка можно вырастить гения», — рассказала Алла Раевская.

О многочисленных достижениях ярославского вундеркинда рассказывает сайт Пестрецовской школы — грамоты, награды, сертификаты об участии во Всероссийских олимпиадах по русскому языку, литературному чтению, математике, дипломы за победу во всероссийских дистанционных олимпиадах по английскому языку, по информатике, по химии, за призовое место в международном конкурсе «Дети-таланты» — за проект по компьютерной графике.

Имя Ильи Раевского включено в электронный сборник «Ими гордится Россия» — за выдающиеся достижения в конкурсах и проектах программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» в 2014—2015 учебном году. Кроме того, ярославский вундеркинд удостоен персональной записи на международной детской доске почета.

В начале апреля 2016 года Илья стал победителем в I районной научно-технической конференции «Первые шаги в науку» для обучающихся 5−7 классов. Он защищал работу в секции «физика» «3D принтеры: будущее наступило?». В конце марта мальчик побывал во всероссийском детском центре «Орлѐнок» и принял участие в Большом Фестивале «Ералаш». 10 января 2016 года Илья Раевский стал Лауреатом I степени на Х Международном фестивале-конкурсе изобразительного и прикладного творчества, проходившего в Москве. Интересы Ильи весьма разнообразны: он и в СДЮШОР занимается, и в «Ералаше снимается», и книги пишет, но все-таки больше мальчик склоняется к научной деятельности, отмечает Алла Раевская.

«Он идет со своим интересом по жизни, а я — подстраховка. Илья уже знает, что будет жить в Москве, поступать в «Сколково». Мне остается только поддержать и порадоваться за него», — улыбается Алла Раевская.

Впереди у семьи Раевских непростой путь. На все конференции, олимпиады и другие мероприятия мама возит Илью сама. Помощи им не оказывает ни область, ни район. По мнению Аллы Раевской, сотрудники управления образования администрации Ярославского муниципального района довольно пассивно относятся к вопросам поддержки мальчика.

«В прошлом году его не включили в список на стипендию губернатора, в лагеря путевки не дают, хотя он подходил уже. В этом году я сама ходила в администрацию, чтобы по срокам не опоздать. Но в Артек нам путевку не дали, сказали Илье, мол, ты еще молодой, вся жизнь впереди, съездишь еще», — пояснила Алла Раевская.

Не найдя поддержки у муниципальных чиновников, Илья обратился напрямую к Президенту — и был услышан. Хочется верить, что талант юного гения найдет достойное применение в родной стране, а имя Ильи Раевского войдет в список знаменитых имен, прославляющих Ярославскую область и Россию.