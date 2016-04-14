Москва, 14 апреля, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Сегодня нельзя сбавлять темпов обнародования проблем в стране. Об этом 14 апреля заявила сопредседатель ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«О вопросах, поднимавшихся в ходе «Прямой линии», не забудут через неделю. Мы ждём поручений президента по ряду системных вопросов. Мы обращаемся ко всем — не сбавлять темпов обнародования проблем», — сказала Тимофеева в эфире «Первого канала».

Она напомнила о том, что президент РФ создал движение ОНФ, активистов которого попросил давать подсказки власти.

Напомним, в ходе «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин не обошёл своим вниманием вопрос о скандальном инциденте с Рамзаном Кадыровым, вопрос о своей личной жизни, а также прокомментировал тему международных отношений — в частности, с Турцией и Украиной.

Закрывая «Прямую линию», президент признался в том, что иногда ругается матом, а также отреагировал на пожелание «Бабы Зины», написавшей сообщение президенту, и пожелал ей долгих лет здоровья.