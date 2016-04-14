Санкт-Петербург, 14 апреля, 2016, 17:02 — ИА Регнум. «Сбылась мечта идиота»: транзит российских нефтепродуктов через Эстонию резко упал

mediaspy.ru Памятник воинам-освободителям Таллина (Бронзовый солдат), оскверненный эстонскими националистами (апрель 2007 года)

На этой неделе эстонские СМИ сообщили о решении России сократить в два раза железнодорожные перевозки в направлении Эстонии — с 12 до 6 поездных пар в день. Это может вызвать серьезный кризис в транспортной отрасли страны.

По словам председателя правления ГАО «Эстонская железная дорога» (Eesti Raudtee) Сулева Лоо, спад железнодорожного транзита в эстонском направлении оказался «драматичным и неожиданным». При этом он отрицает наличие политической подоплеки в решении российской стороны. «Причины экономические — нефть упала в цене. Россия производит меньше мазута, и она нашла для его продажи лучшие возможности в своих портах. Вот так все просто», — цитирует Лоо эстонское издание Postimees.

«Мы ведем с Россией диалог, чтобы понять, что может нас ожидать. Обрушиться все может до нуля», — отметил председатель правления ГАО «Эстонская железная дорога», подчеркнув при этом, что такой сценарий маловероятен, так как в перевозке удобрений у эстонцев «конкурентов мало».

Как указывает издание, десять лет назад, то есть в 2006 году, Эстонская железная дорога принимала из России в среднем 32,4 поезда в сутки. В эстонской Ассоциации логистики и транзита считают, что решение российской стороны скажется не только на транзитном секторе, но и на производственных предприятиях, которые не смогут импортировать или экспортировать товары. «Проблемы больше не касаются одного лишь транзитного сектора, они охватывают всю экономическую среду Эстонии в целом. В первую очередь порты», — считает председатель Ассоциации Андрес Валгерист.

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Власти страны не склонны преуменьшать масштаб «транзитной» проблемы. По информации Эстонского национального телерадиовещания (ERR), 12 апреля делегация Эстонской железной дороги во главе с председателем правления Сулевом Лоо срочно отправилась в Москву на переговоры по поводу сокращения грузоперевозок с российской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, показатели перевозок по железным дорогам в Эстонии сокращаются с 2007 года и в 2015 году достигли исторического минимума. За 12 месяцев прошлого года в Эстонии по железной дороге перевезли 28 млн тонн грузов, что на 23% меньше, чем в 2014 году.

Напомним, что в октябре 2007 года премьер-министр страны Андрус Ансип, выступая в эфире эстонского радио заявил, что Эстония не нуждается в транзите нефтепродуктов из России, и уверял, что влияние транзита на ВВП Эстонии «минимально». «Нам известно, что объемы транзита сократились. Спросите Эстонские железные дороги. Они не хотят транспортировки больших объемов наливных грузов», — сказал Ансип в интервью «Радио 4».

Латвия готова сотрудничать в сфере транзита с «гибнущим государством»

Тревожные новости поступают и из Латвии. Министр сообщения Латвии Улдис Аугулис намерен встретиться на этой неделе в Москве с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, чтобы обсудить ситуацию в транзите, сообщает BaltNews.lv. В ходе встречи министры планируют обсудить договоренности правительств Латвии и России о продвижении проекта прямого международного железнодорожного сообщения. Аугулис заранее выразил готовность в ускоренном порядке подписаться под этими договоренностями, которые определяют ответственность государства, перевозчиков и управляющих железнодорожной инфраструктурой.

«Латвийские порты и транзитный коридор открыты к сотрудничеству», — подчеркивает Аугулис. Латвия готова предоставить или создать портовые терминалы и складские комплексы, обещают в министерстве страны.

Как отмечает издание, в случае если Рига не сможет договориться с Москвой, латвийский транспортный сектор ждут масштабные увольнения. Только на железной дороге могут быть сокращены 500 человек.

Напомним, что на официальном уровне Латвия занимает откровенно антироссийскую позицию. Так, например, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич публично сравнил Россию с Третьим рейхом и предрек ей скорую гибель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2016 года по железной дороге в Латвии было перевезено 13 млн тонн грузов, что меньше на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Перевозки нефти и нефтепродуктов упали на 20,9%, минеральных удобрений — на 3,4%, каменного угля — на 36% .

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Благодаря белорусам в Клайпеде кризиса нет

Резко выделяется на фоне теряющих грузы морских гаваней Латвии и Эстонии литовский порт Клайпеда. В марте Клайпедский порт перевалил 3,45 млн тонн грузов, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Это новый рекорд грузооборота порта за март, подчеркнули в пресс-службе морской гавани. Объемы наливных грузов в порту увеличились на 67,9% до 1,1 млн тонн. Генеральные грузы показали рост на 13,9% до 1,2 млн тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2016 года грузооборот Рижского порта сократился на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,1 млн тонн. Грузооборот порта Таллин за январь — март сократился на 16,3% и составил 5,27 млн тонн.

Напомним. что основную номенклатуру грузов в Клайпедский порт поставляет Белоруссия, а не Россия. Клайпеда фактически является морскими воротами для белорусского экспорта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции для представителей российских СМИ в 2007 году завил, что Белоруссия готова переориентировать весь объем перевалки экспортных грузов на порты Калининградской области России. «Мы весь поток грузов готовы переориентировать на Калининградскую область. Надо порт строить — будем строить», — сказал президент. Он добавил, что такое сотрудничество будет взаимовыгодным как для Белоруссии, так и для Калининградской области. Однако белорусские грузопотоки до сих пор идут через Литву и Латвию.

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Россия, Азербайджан и Иран готовы к созданию нового транспортного коридора

Россия, Азербайджан и Иран начинают предметную проработку проекта строительства железной дороги Решт — Астара по западному побережью Каспия в рамках проекта «Север — Юг». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Ирана в Баку.

«Мы договорились, что наши соответствующие ведомства начнут предметную проработку практических аспектов реализации проекта транспортного коридора «Север — Юг» по западному побережью Каспия, что предполагает работу с участием министерств транспорта, которые должны посмотреть на технические, финансовые параметры этого проекта», — цитирует Лаврова пресс-служба. Он также добавил, что подготовка проекта подразумевает взаимодействие по линии таможенных и консульских служб.

Напомним, что ранее РЖД и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в рамках развития Международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» договорились о сотрудничестве по привлечению грузопотоков на азербайджанскую и российскую железные дороги за счет организации перевозок грузов по маршруту Индия — Иран — Азербайджан — Россия и в обратном направлении.

В настоящее время грузопоток из Индии в сторону европейской части РФ обеспечивается морскими перевозками, расчетное время в пути из порта Нава-Шева (Мумбай) в Москву составляет около 40 суток. Новый мультимодальный маршрут будет включать использование морского, железнодорожного и автомобильного транспорта и позволит сократить срок перевозки в два раза. В перспективе — оптимизация срока до 14 суток, рассказали в РЖД.

Ранее иранский посол в Баку Мохсен Пакайин выразил надежду на то, что железнодорожный участок Астара (Азербайджан) — Астара (Иран) будет завершен в конце 2016 года. «Строительство участков железной дороги Астара — Астара и Казвин — Решт начато, идут интенсивные работы», заявил он, уточнив, что строительство участка Казвин — Решт на территории Ирана будет завершено в 2017 году.