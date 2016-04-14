Оренбург, 14 апреля, 2016, 16:58 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области пресечен ввоз из Казахстана более 8 тысяч живых черепах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 апреля в Управлении Россельхознадзора по региону.

oren-rshn.ru В Оренбуржье из-за отсутствия ветеринарного сертификата задержана крупная партия черепах

Черепахи обнаружены на МАПП «Илек» Илекского района в автомобиле. Груз перевозился в Российскую Федерацию без ветеринарного сертификата, что и явилось причиной задержания. В результате грузоперевозчик привлечен к административной ответственности, а черепахи переданы Оренбургской таможне для принятия решений в соответствии с их компетенцией.

Стоит отметить, что это не первый случай выявления контрабанды черепах. Однако по объемам он превосходит предыдущие факты. В 2006 году в поезде «Ташкент-Москва» обнаружено 172 черепахи, в 2007 году потолочном перекрытии вагона также поезда сообщением «Ташкент-Москва» найдена сумка с 50 рептилиями.

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В 2013 году в центре Оренбурга возле мусорных баков обнаружено 79 обмотанных скотчем черепах, из них девять оказались живыми. В результате исследования у черепах выявлен сальмонеллез.