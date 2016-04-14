«Характерно, что на «прямой линии» почти не было вопросов о безопасности»
Москва, 14 апреля, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Несмотря на общую тревожную ситуация в мире в ходе «прямой линии» почти не было вопросов, касающихся проблем безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
«Характерно, что почти не было вопросов, касающиеся проблем безопасности, и это несмотря на общую тревожную ситуацию в мире, несмотря на недавние теракты в Париже и Брюсселе», — отметил сенатор. «Значит, люди уверены, что для обеспечения их безопасности в России делается все необходимое», — сказал он.
Комментируя «прямую линию», Клинцевич обратил внимание на то, что «наша политика — и эта мысль звучала на протяжении всей «прямой лини» — и дальше будет совершенно предсказуемой, мы продолжим работать спокойно и без рывков». «И это принципиально важно, потому что позволяет долгосрочно планировать не только будущее страны, бизнеса, но и каждой семьи», — заключил сенатор.