Москва, 14 апреля, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Несмотря на общую тревожную ситуация в мире в ходе «прямой линии» почти не было вопросов, касающихся проблем безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Характерно, что почти не было вопросов, касающиеся проблем безопасности, и это несмотря на общую тревожную ситуацию в мире, несмотря на недавние теракты в Париже и Брюсселе», — отметил сенатор. «Значит, люди уверены, что для обеспечения их безопасности в России делается все необходимое», — сказал он.

Комментируя «прямую линию», Клинцевич обратил внимание на то, что «наша политика — и эта мысль звучала на протяжении всей «прямой лини» — и дальше будет совершенно предсказуемой, мы продолжим работать спокойно и без рывков». «И это принципиально важно, потому что позволяет долгосрочно планировать не только будущее страны, бизнеса, но и каждой семьи», — заключил сенатор.