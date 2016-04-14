Москва, 14 апреля, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Российским властям необходимо сконцентрироваться на внутренних проблемах. Об этом 14 апреля заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Саблин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Владимир Путин ответил абсолютно на все вопросы населения. Хотели или не хотели того США, но РФ стала партнёром. Нужно сосредоточиться на внутренних проблемах. Буквально позавчера президент Сирии Башар Асад сказал, что английская делегация просила его понять Путина, на что он ответил: «В отличие от вас, РФ ведёт последовательную политику, и вы её не поймёте». Вот такую политику надо вести внутри», — сказал Саблин в эфире «Первого канала».

По его словам, гражданам РФ нужно самостоятельно стараться решать возникающие проблемы: «Нам не надо надеяться на золотую рыбку. Нужно самим решить всё. Однозначно понятно, что через 3−4 года всё будет в порядке. Санкции не действуют, всё развивается, поэтому — трудиться, и всё будет хорошо».

Напомним, ранее президент РФ завершил традиционную «Прямую линию» с населением РФ. Глава государства отвечал на вопросы граждан РФ в течение более чем трёх с половиной часов. Мероприятие началось традиционно — в полдень. В зале собрались как рядовые граждане РФ, так и деятели культуры, науки, политологи, бизнесмены.