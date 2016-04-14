Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Из казны Ростовской области на трассу, которая соединит строящийся аэропорт «Платов» с областным центром, готовы выделить 3,6 млрд рублей. Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, это начальная цена контракта, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

donland.ru Строительная площадка аэропорта «Платов»

Конкурс на строительство транспортной артерии объявило министерство транспорта региона. Трасса под рабочим названием «Подъезд к аэропорту Южный» протянется на 15,9 километра.

Помимо того, что подрядчик возведёт дорогу, он должен и дать гарантию на нее. Так, земляное полотно, мосты, путепроводы должны прослужить не менее восьми лет, основание дорожной одежды — шесть лет, нижний слой покрытия — пять лет, верхний слой покрытия — четыре года, барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки и разметка термопластиком по два года.

Напомним, что аэропорт возводится ускоренными темпами. Судя по всему, воздушную гавань протестируют раньше запланированного срока. К объекту будут вести две магистрали. Вторая — от М-4, с устройством эстакады. Трассы не начали строить раньше, чтобы к ЧМ-2018 они сохранили свое качество.