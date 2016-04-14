Калуга, 14 апреля, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Более 700 делегатов от всех районов и городских округов калужского региона приняли участие сегодня, 14 апреля в VI съезде депутатов представительных органов муниципальных образований, обсудивших вопросы развития молодежного парламентаризма на территории Калужской области.

zskaluga.ru Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, в числе участников встречи были также члены Совета молодых депутатов, члены Молодежного парламента региона и молодежных советов муниципальных образований.

В начале мероприятия председатель калужского областного парламента Николай Любимов подвел краткие итоги совместных семинаров, прошедших в районах. По его словам, они позволили выделить ряд наиболее актуальных вопросов, волнующих жителей, и наметить пути их решения. В их числе — дальнейшая реализация программы «Чистая вода», вопросы формирования местных бюджетов, благоустройство территорий, проблемы эффективного использования земли, обеспечения банковскими услугами сельского населения. Отмечалось, что данные проблемы находятся на контроле в областном парламенте и будут решаться во взаимодействии законодательной и исполнительной власти.

Говоря о вопросах развития молодежного парламентаризма, Николай Любимов напомнил, что еще в 2011 году молодежный парламент стал субъектом права законодательной инициативы. Спикер перечислил наиболее резонансные инициативы региональной молодежи. «К примеру, по инициативе молодежи был введен запрет продажи слабоалкогольных энергетиков, предложения наших молодых парламентариев были учтены на федеральном уровне при обсуждении закона «Об образовании», о запрете игорного бизнеса», — подчеркнул Любимов.

Председатель парламента также отметил важную роль молодежного парламента в вопросах патриотического и духовно — нравственного воспитания молодежи. Для выстраивания диалога с молодежью в Законодательном собрании области был создан Совет молодых депутатов. Главным итогом его работы председатель областного парламента считает активизацию молодежи на выборах 2015 года. По результатам избирательной кампании число молодых депутатов в регионе увеличилось в три раза — до 340 человек.

Николай Любимов призвал депутатов представительных органов активнее привлекать молодежь к принятию решений. «Молодежь живо откликается на любой искренний призыв к сотрудничеству», — отметил он. Председатель особо подчеркнул, что на региональном уровне всю работу с молодежью объединит созданная в конце прошлого года в Законодательном собрании комиссия по молодежной политике.