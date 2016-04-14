Москва, 14 апреля, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Сегодня президент РФ Владимир Путин находится в прекрасной форме. Об этом 14 апреля заявил журналист Александр Яковлев.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Сегодня вся страна смотрела «Прямую линию», и главный вопрос — в какой форме президент? Он в отличной форме. Это очень важно», — сказал Яковлев в эфире «Первого канала».

Журналист отметил важность того, что Путин сказал в конце: «Он обратился к бабе Зине, а потом — к недовольным. Он говорит как о плюсах, так и о проблемах. Путин-то хороший, но чиновникам надо брать с него пример».

Напомним, в ходе «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин не обошёл своим вниманием вопрос о скандальном инциденте с Рамзаном Кадыровым, вопрос о своей личной жизни, а также прокомментировал тему международных отношений — в частности, с Турцией и Украиной.

Закрывая «Прямую линию», президент признался в том, что иногда ругается матом, а также отреагировал на пожелание «Бабы Зины», написавшей сообщение президенту, и пожелал ей долгих лет здоровья.