Москва, 14 апреля, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В мире отмечается замедление темпов роста потребления нефти, что давит на ее стоимость, а улучшение прогноза по спросу на нефть на 100 тыс баррелей можно считать несущественным. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля аналитик ИК QB Finance Мадина Абаева, комментируя повышение прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по темпам роста мирового спроса на нефть в 2016 году на 100 тысяч баррелей в сутки — до 95,9 миллиона баррелей в сутки.

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Улучшение прогноза на 100 тыс можно считать несущественным. В любом случае в мире отмечается замедление темпов роста потребления нефти, что и давит на ее стоимость, указала Абаева. «Скорее всего, встреча в Дохе не даст рынку позитивных новостей, и следующей важной датой будет 2 июня, когда члены ОПЕК проведут очередное заседание. До этого момента маловероятно, что на рынке будут драйверы для роста. Оснований для особого оптимизма нет, как и нет серьезных угроз стабильности экономики в среднесрочной перспективе. Отскок цен на нефть придал некой уверенности в светлом будущем, и уже цена в $45 за баррель кажется подарком», — говорит она.

При этом не стоит забывать, что котировки могут так же легко и быстро обновить свои минимумы, если новостной фон станет менее позитивным, добавляет эксперт. «Ни в коем случае не стоит надеяться на то, что худшее позади, и наша экономика оказалась устойчивой к кризисным событиям. Напротив, такими моментами «затишья» следует пользоваться для наращивания подушки безопасности и подготовки антикризисных мер», — говорит Абаева.

Ранее стало известно, что Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило свой прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в текущем году на 100 тысяч баррелей в сутки, до 95,9 миллиона баррелей в сутки.

В то же время президент РФ Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что российская экономика сейчас находится в «серой полосе», но ситуация улучшается. «Тренд положительный», — сказал президент и добавил, что уже в следующем, 2017 году, ожидается рост ВВП страны.

17 апреля в Дохе (Катар) страны — экспортеры нефти обсудят тему заморозку добычи нефти.