Москва, 14 апреля, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Российская валюта сегодня, 14 апреля, постоянно меняет направление движения в силу потока новостей. Рубль почти не среагировала на комментарии в ходе «Прямой линии с президентом России», ориентируясь на нефтяные цены и следуя своим курсом, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Судя по вопросам, жителей России больше всего волновали повседневные проблемы социального и регионального характера. Тема курсов валют и стоимости нефти вообще отошла на задний план», — отметила Бодрова.

«Исходя из того, что нефть еще два-четыре дня будет постоянно менять направление движения, рублевые пары в ближайшие дни сохранят повышенную подвижность», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня. 14 апреля, Владимир Путин отвечал на вопросы жителей России. Это уже 14-я «Прямая линия президента РФ». Всего поступило порядка 3 миллионов вопросов. Глава государства отвечал на вопросы около 4 часов.

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Добавим, за доллар США 14 апреля дают 66,24 руб. (-0,1%). Евро оценивается в 74,63 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 15 апреля, составляют 66,49 руб. за американскую валюту и 74,79 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 73 и 14 копеек соответственно. Цены на нефть остаются волатильными. Баррель Brent стоит $44,14 (-0,1%).