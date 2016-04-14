Москва, 14 апреля, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин должен избегать реверансов в сторону президента США Барака Обамы, поскольку американский лидер является «отыгранной картой». Об этом 14 апреля заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Первое ощущение — это отсутствие холодного расчёта. Путину не нужно хвалить Барака Обаму. Обама — отыгранная карта. Он говорит об Обаме как человек, он позволяет быть себе человеком, а не машиной. Когда ему говорят, что стоять у станка трудно, у него теплеют глаза», — сказал Кургинян в эфире «Первого канала».

Политолог отметил изменение манеры поведения диалога президента с народом: «Он очень много сам выхватывает с бегущей строки, он ломает протокол, сам рассуждает, он создаёт наступательный стиль ведения диалога. Путин держит центристскую линию абсолютно профессионально и сдержанно».

Напомним, в ходе «Прямой линии» наиболее резкую оценку президента РФ Владимира Путина получил инцидент на острове Шикотан, когда руководство местного завода обманом привлекло на работу людей и поставило их буквально в рабские условия жизни: людям даже не позволяли получить возможность покинуть остров.

Ответил президент и на вопрос о своём очередном сроке президентства: глава государства пообещал подумать над этим вопросом.