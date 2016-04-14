Москва, 14 апреля, 2016, 16:27 — ИА Регнум.



15 апреля 2016-го в 12:00 в бизнес-центре «Красный Октябрь», конференц-зале ИА REGNUM пройдет Форум «Третейское разбирательство в строительной отрасли». Мероприятие организовано Центром юридической поддержки строительных организаций города совместно с Российским Союзом строителей.

Основные темы форума будут касаться изменений в законодательстве, связанных с организациями третейских судов при СРО, а также со спецификой рассмотрения дел третейскими судами в строительной отрасли.

В мероприятии примут участие представители Министерства строительства РФ, Департамента строительства г. Москвы, Третейского суда при ТПП Ивановской области, Федерального арбитражного третейского суда, руководители ведущих строительных организаций, имеющих значительный опыт третейского разбирательства: АО «Мосинжпроект», ГУП «Казметрострой», АО «Объединение «Ингеоком», представители саморегулируемых организаций (СРО), представители юридического сообщества, конкурсные управляющие и иные лица.

Проведение Форума представляется крайне важным, поскольку с 1 сентября 2016 года вступают в силу положения ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», согласно которым фактически подлежат прекращению образования третейских судов при саморегулируемых организациях (СРО).

Принимая во внимание наличие профильных, отраслевых третейских судов в сфере строительства, таких как Третейский суд строительных организаций города Москвы, существует возможность объединения (консолидации) третейских судов, а, кроме того, потребность поделиться существующей практикой рассмотрения профильных споров, связанных со строительством, проектированием и изысканиями.

Деловая программа Форума

11:30 — 12:00 Регистрация участников.

12:00 — 12:10 Министерство строительства РФ, директор Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства РФ Белюченко А. В. — Приветственное слово участникам Форума.

12:10 — 12:20 Выступление представителя Министерства строительства Республики Татарстан (по согласованию) «Практика обращения к третейскому производству в строительной сфере в РТ».

12:20 — 12:30 Выступление представителя Департамента строительства г. Москвы, начальника правового управления КП «УКС» Тоцкого В. В. — «Рассмотрение третейскими судами государственных контрактов, в том числе в сфере строительства. Реформа третейского судопроизводства. ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ».

12:30 — 12:40 ВыступлениеЗаместителя исполнительного директора ОМОР «Российский Союз Строителей» Кошель А. А. «Взаимодействие Российского союза строителей и третейских судов в строительной отрасли».

12:40 — 12:50 Выступление представителя ТПП РФ (по согласованию) «Практика рассмотрение международных споров в отрасли строительства посредством третейского разбирательства».

12:50 — 13:00 Выступление председателя Президиума Федерального арбитражного третейского суда Колмакова В. «Реформа третейского судопроизводства. ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ».

13:00 — 13:30 Кофе-брейк

13:30 — 13:40 Третейский суд строительных организаций города, Председатель третейского суда, к.ю.н. Вербицкая Ю.В. «Третейское разбирательство в строительстве. Выбор стратегии защиты прав в рамках третейского разбирательства».

13:40 — 13:50 Конкурсный управляющий Полищук А. Е. «Использование механизма третейских судов в рамках рассмотрения дел, связанных с банкротством».

13:50 — 14:00 Представитель АО «Мосинжпроект» — по согласованию. «Неустойка. Случаи. Порядок исчисления и взыскания. Основания для освобождения от ответственности».

14:00 — 14:10 АО «Корпорация «Ингеоком», адвокат Дробышевский А. К. «Практика оспаривания третейских оговорок: защита права или злоупотребление процессуальными правами?».

14:10 — 14:20 ГУП г. Москвы «Мосэкострой», генеральный директор Губайдуллин Л. З. доклад: «Обеспечительные меры в третейском разбирательстве. Теория и практика».

14:20 — 14:30 ОАО «Казметрострой», руководитель Рахимов М. М. доклад: «Преимущества третейского разбирательства в строительной отрасли».

14:30 — 14:40 Третейский суд при НП СРО «Главверхневолжскстрой», адвокат Голубенкова Л. Л. «Специфика и категории рассмотрения дел третейскими судами при СРО».

14:40 — 15:00 Кофе-брейк.

15:00 — 15:30 Круглый стол — подведение итогов форума «Третейское разбирательство в строительной сфере».

Подать заявку на участие в форуме можно до 14 апреля включительно.

Контактное лицо: Ларюшкина Кристина Евгеньевна, тел. 8(495) 607−37−02, e-mail: pressa_mostretsud@mail.ru, www.mostretsud.ru

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