Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Инспекция FIFA высоко оценила уровень безопасности главного спортивного объекта чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону и приняла так называемый периметр безопасности стадиона. Как проинформировали ИА REGNUM 14 апреля в донском правительстве, добро получено на третьем инспекционном визите Международной федерации футбола в Сочи.

donland.ru Макет ростовского стадиона

Инспекторы отметили, что из числа городов-организаторов, принимающих ЧМ-2018, Ростов-на-Дону имеет минимум замечаний. Из плюсов названо «компактное и удобное расположение всей инфраструктуры» мундиаля. Фестиваль болельщиков, который пройдет на главной площади донской столицы — Театральной — находится на приемлемом расстоянии от футбольного стадиона, путь к ней проложен через два моста, соединяющих левый и правый берега Дона.

Кроме того, первый заместитель губернатора Игорь Гуськов отчитался о готовности и других объектов к мундиалю. Также отмечено, что к проведению первенства планеты в донской столице будут курсировать новые 180 автобусов, более 30 трамваев и троллейбусов.

Напомним, что «RostovArena» могут сдать на полгода раньше срока. Объект во время проведения ЧМ-2018 примет пять игр мундиаля. В целях безопасности стадион будет огорожен противовзрывными щитами, которые установят с северной и западной сторон. Также известно, что парковка будет располагаться за чертой безопасной зоны.

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