Токио, 14 апреля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает Японское метеорологическое агентство.

SliderBase Землетрясение

Сообщается, что землетрясение произошло на юго-западном японском острове Кюсю. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров, Эпицентр землетрясения находился в префектуре Кумамото.

Сперва была объявлена угроза цунами, но затем её отменили. О жертвах и разрушениях данные не поступали.

Известно, что движение скоростных поездов «синкансэн» на острове Кюсю остановлено. Компании-операторы атомных электростанций проверяют энергоблоки АЭС, рассоложенных в районе землетрясения.

Ближе всего к эпицентру подземных толчков находилась АЭС «Гэнкаи», чьи реакторы были остановлены после аварии на «Фукусиме-1».

При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб.