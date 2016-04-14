Москва, 14 апреля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин показал всем яркий пример общения с населением России. Об этом 14 апреля заявила сопредседатель ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Самое важное — рейтинг решённых вопросов. Путин показал колоссальный пример общения с населением. Для всех это — прямой пример «я слышу каждого, разбираюсь в вопросе», и это яркий пример того, как нужно. Ручное управление, может, не совсем правильное, но мы начинаем ломать систему», — сказала Тимофеева в эфире «Первого канала».

По её словам, своим общением Путин даёт «пинка под зад многим, чтобы проблемы решались»: «Это не просто выдох пара: если будут прямые поручения — изменить закон, разобраться с негодяями, — тогда «прямая линия» даст эффект».

Тимофеева также отметила рост гражданской сознательности в России: «Мы хотим завтра проснуться, и чтобы все названные в ходе «Прямой линии» проблемы были решены. Но люди стали более ответственными, стали спрашивать с чиновников. Надо спрашивать с тех, кто сегодня у власти».

Напомним, ранее президент РФ завершил традиционную «Прямую линию» с населением РФ. Глава государства отвечал на вопросы граждан РФ 3 часа 40 минут. Мероприятие началось традиционно — в полдень. В зале собрались как рядовые граждане РФ, так и деятели культуры, науки, политологи, бизнесмены.