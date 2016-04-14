Москва, 14 апреля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Алексей Кудрин никогда не был озабочен проблемами экономического роста, напротив, его предложения были направлены на торможение экономики РФ. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин может стать заместителем главы экспертного совета при президенте РФ."Я скептически отношусь к идеям Кудрина, я считаю, что он пытается воспроизвести в своих высказываниях политику, которая проводилась в 90-х годах, он никогда не был озабочен проблемами экономического роста, его предложения скорее были направлены на торможение экономического развития России, нежели на движение вперед. Поэтому я не ожидаю от него каких-то прорывных идей», — отметил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Вместе с тем, по словам Емельянова, власть вынуждена считаться с влиянием «западников» в России, интересы которых во многом выражает Кудрин. «Он выражает интересы определенного слоя людей, который достаточно влиятелен в России — этот слой ориентирован на Запад, часто в ущерб национальным интересам России. Но сбрасывать этот слой со счетов невозможно, власть вынуждена с ними считаться», — подчеркнул парламентарий.

В ходе «прямой линии» президент РФ Владимир Путин заявил о том, что он высоко ценит вклад экс-главы Минфина Алексея Кудрина в прежнее развитие российской экономики. Путин сообщил, что Кудрин будет активно работать в экспертном совете при президенте, «может быть, будет одним из заместителей этого экспертного совета».