Москва, 14 апреля, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Общение народа на прямой линии с президентом РФ — это, конечно, бесспорный элемент самовыражения, что особенно важно с точки зрения подтверждения постоянного интереса населения к современному социально-экономическому облику России. Если сгруппировать все вопросы, на которые удалось получить ответы президента, то их, на мой взгляд, целесообразно подразделить на 3−4 блока: социальный, экономический, внешнеполитический и, пожалуй, безопасности жизнедеятельности и защиты личности (экология, защита окружающей среды, качество продукции и т. д), заявил д.э.н, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Орлов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги прямой линии с президентом РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Ответы на вопросы были весьма исчерпывающими, некоторые — по предварительному просмотру — подготовлены заранее. Были «приземлённые» вопросы? Безусловно, да, пожалуй, большинство. Но не стоит требовать от президента в обязательном порядке отстраниться от наболевших социальных или хозяйственных проблем, выбирая лишь «высокие», соответствующие статусу, направления. Так сложилось за долгие годы, а поскольку жизненно важных и наболевших тем за каждый прошедший год накапливается достаточно много, тем более в нынешней непростой ситуации, то и структура обращений к президенту естественным образом формируется исходя из текущих нерешённых задач», — сказал эксперт.

«Если вспомнить несколько последних прямых линий с Путиным, впрочем, и нынешняя не является исключением, то непреложным фактом является акцент в вопросах на наиболее важные проблемы современной жизни России. И в практическом плане это даже полезно, так как после общения в прямом режиме с главой государства люди знают, что во многих местах или на отдельных предприятиях ситуация реально улучшится, а в экономике или в конкретной отрасли может быть дан толчок для формирования необходимого обществу стратегического вектора (стоит вспомнить молниеносную реакцию местных органов на обращение работниц рыбзавода с о. Шикотан на Курилах!).В этом и заключается самый главный итог сегодняшней прямой линии. Принятый порядок в немалой степени позволяет обеспечить доверие народа к власти, и поэтому подобное ежегодное общение оправдано. Таковы особенности современного российского менталитета, сложившегося веками», — высказал свое мнение Орлов.

«Президент России Владимир Путин в последние годы ценой значительных усилий сумел поднять Россию «с колен», доказать миру её состоятельность в решении различных проблем и в непростых условиях обеспечить высокую степень выживаемости», — резюмировал эксперт.