Ярославль, 14 апреля, 2016, 16:09 — ИА Регнум. 14 апреля после капитального ремонта открылось аллергологическое отделение Ярославской детской клинической больницы №1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве Ярославской области.

На эти цели из областного бюджета было выделено около 4,5 млн. рублей. Также для нужд отделения приобретено новое медицинское оборудование, количество коек увеличено до 30, созданы комфортные условия для пребывания в палатах детей вместе с родителями.

«Это отделение имеет областной статус — здесь лечатся дети из разных районов нашего региона, и очень важно, чтобы оно соответствовало самым современным требованиям. До ремонта эти помещения занимало гастроэнтерологическое отделение. После переезда площадь аллергологии стала больше, увеличилось количество коек, появились ингаляторий, новые мазевой и процедурный кабинеты и многое другое», — сказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Михаил Осипов.

Гастроэнтерологическое отделение теперь расположено на меньших площадях, однако это никак не отразится на качестве лечения, утверждает Михаил Осипов. Часть круглосуточных коек переведена в койки дневного пребывания, поскольку в последние годы значительно сократилось количество пациентов, нуждающихся в постоянном присмотре со стороны медиков.

Всего за 2015 год в аллергологическом отделении 1-й детской клинической больницы Ярославля прошли лечение около тысячи маленьких пациентов.