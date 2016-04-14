Минск, 14 апреля, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 14 апреля встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани на полях стамбульского саммита Организации исламского сотрудничества, подтвердив готовность и в дальнейшем развивать отношения между двумя странами, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

А. Горбаруков ИА REGNUM Партнеры

«Лидеры двух стран обсудили различные аспекты белорусско-катарского сотрудничества, в том числе перспективные направления развития взаимодействия в сфере экономики. В центре внимания также были проблемные вопросы в мировой экономике в целом, — сказано в официальном сообщении. — Тамим бен Хамад аль-Тани отметил, что для Катара отношения с Белоруссией очень важны и носят стратегический характер. Он заявил о готовности катарской стороны выстраивать взаимодействие с Белоруссией по всем направлениям».

В свою очередь Лукашенко сказал: «Надеемся, что отношения между Белоруссией и Катаром будут развиваться, и Катар сможет рассматривать Белоруссию в качестве долгосрочного партнера».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Ближний Восток интересовал политическое руководство Белоруссии. Осуществлялись взаимные визиты на разных уровнях и переговоры на «нейтральных площадках». В частности, прошли переговоры с представителями Саудовской Аравии, Катара, Турции, ОАЭ, Курдистана, Египта и других стран. В отличие от предыдущей президентской кампании, Александр Лукашенко не стремился продемонстрировать независимость от углеводородных и иных стратегических поставок из России. Вслед за «выгодной венесуэльской нефтью» черёд «выгодного катарского газа» или газа из других стран не настал. Тем не менее, на проектах руководства Белоруссии диверсифицировать поставки углеводородов из РФ не поставлен крест.