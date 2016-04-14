Челябинск, 14 апреля, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Губернатор Челябинской области оперативно отреагировал на видеовопрос южноуральца Владимиру Путину в ходе традиционной прямой линии с президентом, состоявшейся сегодня, 14 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы области, Борис Дубровский поручил своему заместителю Руслану Гаттарову детально разобраться в ситуации с задержкой выплаты заработной платы на предприятии «Уралавтоприцеп».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«В своем обращении к Законодательному собранию региона я озвучил свою принципиальную позицию по этому вопросу — зарплаты у людей должны расти, как в бюджетной сфере, так и в коммерческом секторе. В прошлом году доходы южноуральцев, в среднем, выросли на 6,5%. Задержки заработной платы — это нонсенс, они недопустимы, и никакие новые экономические реалии не могут служить оправданием. Мы на регулярной основе осуществляем мониторинг ситуации с проблемными предприятиями, ищем пути выхода из сложных ситуаций. Я дал поручение своему заместителю Руслану Гаттарову оперативно и детально разобраться в этом вопросе, подключить к работе всех, кого необходимо. Поставлена задача — решить проблему в кратчайшие сроки», — подчеркнул Борис Дубровский.

Генеральный директор предприятия «Уралавтоприцеп» Валерий Филатов вызван в правительство Челябинской области для встречи с заместителем губернатора Русланом Гаттаровым.

«На мой взгляд, показательно, какая именно тема была выбрана для озвучивания из Челябинска. Тем самым подчёркивается, что Южный Урал — это регион, где важнее всего, чтобы исправно работали предприятия и своевременно выплачивались зарплаты», — прокомментировал вопрос челябинца президенту России политолог Алексаандр Мельников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, челябинец Дмитрий Дудкин сообщил главе государства о том, что на предприятии «Уралавтоприцеп», на котором он работает, часто задерживают зарплату или выплачивают её не в полной мере. При этом Дмитрий — отец четверых детей. Владимир Путин отметил, что автомобильная отрасль — одна из пострадавших от кризиса. Предприятия стараются не увольнять сотрудников, но и не выплачивать зарплату тоже не дело.