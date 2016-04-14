Москва, 14 апреля, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин завершил традиционную «Прямую линию» с населением РФ. Глава государства отвечал на вопросы граждан РФ в течение более чем трёх с половиной часов.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Мероприятие началось традиционно — в полдень. В зале собрались как рядовые граждане РФ, так и деятели культуры, науки, политологи, бизнесмены.

Наиболее резкую оценку президента получил инцидент на острове Шикотан, когда руководство местного завода обманом привлекло на работу людей и поставило их буквально в рабские условия жизни: людям даже не позволяли получить возможность покинуть остров.

Ответил президент и на вопрос о своём очередном сроке президентства: глава государства пообещал подумать над этим вопросом.

Также Путин не обошёл своим вниманием вопрос о скандальном инциденте с Рамзаном Кадыровым, вопрос о своей личной жизни, а также прокомментировал тему международных отношений — в частности, с Турцией и Украиной. Президент, отвечая на вопрос, кого бы он спас из тонущих — Петра Порошенко или Реджепа Эрдогана, заявил: «Если кто-то решил утонуть, спасти его уже невозможно».

Закрывая «Прямую линию», президент признался в том, что иногда ругается матом, а также отреагировал на пожелание «Бабы Зины», написавшей сообщение президенту, и пожелал ей долгих лет здоровья.