Киев, 14 апреля, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Украинский политический деятель, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк поздравил украинского президента Петра Порошенко с решением политического кризиса. По мнению главы «Народного фронта», в стране нужно продолжать непопулярные, но правильные изменения, передаёт телеканал «112 Украина».

Цитата из к/ф «Шоссе в никуда». Реж. Дэвид Линч. 1997. США, Франция Один путь

Яценюк высказался во врем 9-го форума по безопасности, проходящего в Киеве. Он заявил, что у Украины есть только один путь — следовать курсу, избранному этим правительством и этим президентом.

«Мы заложили фундамент. Нам нужно продолжать проводить сложные, для кого-то непопулярные, но правильные изменения в стране», — сказал он.

Яценюк отметил, что изменения уже происходят. Страна вышла на другой уровень политической культуры.

«Этого никогда раньше не было — когда есть наследственность власти, когда демократия демонстрирует свою способность работать на благо людей и на стабильность в государстве. Когда личные интересы не стоят ничего по сравнению с интересами государства и нации», — подчеркнул Яценюк.

Яценюк добавил, что впереди политиков ждёт много работы, которую нельзя прекращать. Потому что нынешнее руководство взяло на себя ответственность за судьбу страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Рада проголосовала за отставку Яценюка. Новым премьер-министром избран Владимир Гройсман. Яценюк при передаче власти присутствовать не пожелал, покинув Раду еще до голосования.