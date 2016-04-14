Ярославль, 14 апреля, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области приостановлена выплата пенсий пенсионерам, парализована финансовая деятельность ряда предприятий муниципального сектора, в том числе «Водоканала» и «Теплоэнерго», жители не могут получить свои средства со счетов. Эта ситуация сложилась в связи с прекращением внутрифилиальных платежей банком «БФГ-кредит», в который назначена временная администрация Центробанка. Об корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Платежи были остановлены 12 апреля, ситуация напоминает финансовый коллапс. Все филиалы банка закрыты, около них собираются вкладчики и пенсионеры.

«Ситуация серьезная, у нас прекратились выплаты пенсий, депозиты, на которых размещены средства населения, заморожены. Нам непонятно, почему не выплачиваются пенсии, не переводятся средства, поступающие в банк на счета предприятий. Никаких официальных распоряжений о замораживании данных выплат не предоставлено. Нам необходимо гарантировать людям социальные выплаты, назвать сроки. Мы должны действовать в правовом поле. Мы готовим обращения в прокуратуру, судебные иски. Надеемся, что управляющий пойдет нам навстречу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM мэр Рыбинска Денис Добряков.

По словам Дениса Добрякова, банк также кредитовал муниципальный сектор, вероятно, город лишится этих кредитных ресурсов. Мэр Рыбинска встретился с представителем внешней администрации Банка России и предложил уже сегодня создать и подписать регламент взаимоотношений между администрацией города Рыбинска и временной администрацией банка.

На сегодня запланировано проведение еще одной встречи представителей городской администрации и временной администрации, действующей на данный момент в банке «БФГ-Кредит».

По информации ИА REGNUM, в «БФГ-кредит» находятся также счета ряда управляющих компаний. Предприятия коммунального комплекса не получают платежи от жителей.