Москва, 14 апреля, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин считает, что говорить о том, будет ли он баллотироваться в президенты в 2018 году, пока рано. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил президент на «Прямой линии» 14 апреля, отвечая на вопрос Олега Красова из Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Красов спросил Путина, может ли тот обещать, что будет баллотироваться в президенты в 2018 году. «Мне кажется, рано об этом говорить. Я в таких ситуациях говорю одно и то же и хочу повторить это еще раз — нам сейчас нужно думать не о том, где и как мы будем работать, о будущем. Надо думать о том, как оправдать доверие людей сегодня, как добиться целей, которые мы перед собой ставим, тех обещаний, которые мы сделали. А в зависимости от того, как будет складываться ситуация и как будет идти работа, будут приняты соответствующие решения», — ответил Путин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 апреля 2016 года прошла традиционная прямая линия президента Владимира Путина. В ходе мероприятия в прямом эфире президент отвечал на вопросы жителей России более трех часов. В 2016 году прямая линия президента проходит в 14-й раз.