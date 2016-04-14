Ставрополь, 14 апреля, 2016, 15:50 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Губернатор Ставропольского края возьмет на контроль вопрос, заданные президенту РФ многодетной семьей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Министерство, курирующее эту работу, получит поручение решить проблему. В Ставропольском крае сейчас ищут многодетную семью, обратившуюся к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу отказа в выделении земли. Во время вопроса не прозвучали фамилия и имя автора.

Глава региона поручил как можно скорее найти семью, выяснить территорию, где она проживает и разобраться, что именно произошло.

В думе Ставрополья сообщили ИА REGNUM, что в законодательстве региона нет оснований для того, чтобы отобрать у многодетной семьи выделенные земли. Эта категория граждан остается законодательно защищенной на Ставрополье.

Вместе с тем, выделением земель занимаются муниципалитеты с учетом имеющихся свободных земель. На одной из пресс-конференций глава краевой столицы Андрей Джатдоев отмечал, что в Ставрополе отмечается нехватка земель, выделяемых для отдельных категорий граждан. Так, в частности, практически не двигается несколько лет очередь участников контртеррористической операции в Чечне, претендуемых на получение земель.

Напомним, во время прямой линии президент РФ Владимир Путин прочитал в бегущей строке вопрос из Ставрополя, в котором многодетная семья, сообщает, что у нее «отобрали из-за регионального закона» выделенный участок земли. Президент обещал обсудить с главой Ставропольского края этот вопрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент Владимир Путин проводит 14 прямую линию, в ход которой отвечает на вопросы россиян. Вопросы президенту поступают из всех регионов России. В 2015 году в ходе прямой линии за 4 часа президент РФ успел ответить на 74 вопроса, связанных с работой ЖКХ, защитой прав и свобод, коррупцией, проблемами здравоохранения.