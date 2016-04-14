Мурманск, 14 апреля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В Мурманске устанавливаются обстоятельства пропажи моряка с рыболовецкого судна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

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«Проверяются обстоятельства исчезновения матроса с судна СРТМ М-0123 «Жемчужина» (порт приписки Мурманск) в Кольском заливе при подходе в порт Мурманск, — отметили в ведомстве. — В ходе процессуальной проверки установлено, что 11 апреля примерно в 19 часов на судне СРТМ М-0123 «Жемчужина» были окончены грузовые работы, судно вышло с Кильдинского пролива по направлению в порт Мурманск. В 20 часов 30 минут на судне состоялось собрание в салоне команды по результатам работы на промысле, на котором присутствовал и без вести пропавший. В 03 часа 00 минут 12 апреля 2016 года старшие досмотровых групп рапортами доложили о проверке помещений, матросам было объявлено готовиться к швартовым операциям. Пропавший на место швартовки не прибыл. После объявлений по громкой связи была объявлена общесудовая тревога».

По информации Следственного комитета, к настоящему времени уже произведён осмотр места происшествия, изъяты личные вещи пропавшего, опрошены все 29 членов экипажа судна согласно судовой роли.

Отметим, ранее в Баренцевом море была спасена группа из четырёх людей. Информация о том, что рыбаки терпят бедствие в районе острова Кильдин напротив мыса Бык поступила 13 апреля утром.