Москва, 14 апреля, 2016, 15:48 — ИА Регнум. На прямую линию поступают часто нелицеприятные и жёсткие вопросы. Я полностью разделяю озабоченность людей, которые эти вопросы формулируют. Мы это видимо, но не всегда удается сделать всё так, как хотелось бы, сказал Владимир Путин, завершая прямую линию.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Мы все вместе будем активно работать, чтобы проблем было меньше, а счастливых дней побольше. Спасибо вам большое», — поблагодарил всех участвующих в прямой линии президент России.

Как сообщает ИА REGNUM, первый прямой эфир с президентом РФ состоялся 24 декабря 2001 года. Жители России задали Владимиру Путину 400 тысяч вопросов. За 2 часа 20 минут он успел ответить на 47 из них. Ежегодно время эфира увеличивалось, так же, как увеличивалось и число заданных президенту вопросов. Самая большая по длительности «Прямая линия» состоялась в 2011 году — 4 часа 33 минуты. В общей сложности Путину было задано 90 вопросов.