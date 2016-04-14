Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Расследованием уголовного дела в отношении ростовчанки, систематически избивавшей собственного сына и снимавшей деяния на видео, займутся работники регионального управления СКР. Об этом ИА REGNUM 14 апреля проинформировали в донском следкоме.

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Материалы дела переданы в управление в связи с тем, какой общественный резонанс вызвало жестокое обращение женщины к своему ребенку. В рамках расследования также будет правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

Напомним, что в отношении 34-летней горожанки заведено уголовное дело по статье «Побои» (ч.1 ст. 116 УК РФ). Двухлетний малыш находится в больнице, его обследуют медики. Также решается вопрос об аресте его матери.