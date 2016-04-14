Москва, 14 апреля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Государственный оборонный заказ в России не сокращается. Как заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии 14 апреля, отвечая на вопрос сотрудников тульского КБ приборостроения корпорации Ростех о сокращении гособоронзаказа, сокращение бюджетирования министерства обороны и некоторых силовых ведомств затронет только текущие нужды.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Да, мы это делаем в связи с известными бюджетными ограничениями. И это абсолютно естественная вещь в современных условиях. Мы должны поджать аппетиты силовых ведомств также, как мы поджимаем аппетиты ведомств гражданских. Нужно повышать эффективность использования бюджетных ресурсов, но эти ограничения касаются текущей деятельности. Хочу это подчеркнуть: текущей деятельности, а не гособоронзаказа», — заявил Владимир Путин.

Гособоронзаказ будет исполнен в полном объеме. Однако Владимир Путин отметил, что пик загрузки предприятия только сейчас, по мере комплектования ВС РФ новейшими образцами техники, загруженность будет снижаться.

«Конечно, стоит вопрос, чем загружать дальше. Разумеется, об этом нужно подумать сейчас. И не только нам, но и вам. Нужно думать о конверсии предприятия, в ходе переоснащения оборонных предприятий современной техникой, а в целом на это предусмотрено около 3 трлн рублей, мы исходим из того, что будет закуплено такое оборудование, которое можно будет использовать в рамках конверсионной работы в будущем», — сказал президент.

ИА REGNUM напоминает, что 14 апреля президент Путин отвечает на вопросы жителей России в рамках «прямой линии». Всего поступило около 3 млн вопросов. Такое общение происходит в 14 раз.