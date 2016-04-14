Москва, 14 апреля, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выступает против возврата казино в России. Об этом он заявил 14 апреля в ходе «Прямой линии».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«В правительстве обсуждалась возможность возврата казино. Договорились, что возврата казино не будет. Я против такого решения. Как бы не камуфлировались способы игровой деятельности, всё равно это игральные автоматы», — сказал Путин.

По его словам, российские власти приняли решение не алкоголизировать население, а «сосредоточить игровые зоны к разным местам»: «А если вернём казино, то зоны окажутся в невыгодном положении. Делать этого мы не будем».

Напомним, на сегодня в России существует четыре игорные зоны — «Азов-сити», «Приморье», «Сибирская монета» и «Янтарная».