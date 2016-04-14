Москва, 14 апреля, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Владимир Путин иногда ругается матом, но — только на себя. Об этом рассказал сам президент РФ сегодня, 14 апреля, в ходе ежегодной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Есть в России такой грех, — констатировал он, — отмолим».

Напомним, президент РФ Владимир Путин проводит 14-ю ежегодную прямую линию, в ходе которой отвечает на вопросы граждан РФ. Вопросы президенту поступают из всех регионов России. В 2015 году в ходе прямой линии за 4 часа президент РФ успел ответить на 74 вопроса, связанных с работой ЖКХ, защитой прав и свобод, коррупцией, проблемами здравоохранения.