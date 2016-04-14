Томск, 14 апреля, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в рамках традиционной «прямой линии», отвечая на вопрос доктора медицинских наук, директора Томского НИИ онкологии Евгения Чойнзонова, заявил, что ожидания первых лет реформы Российской академии наук (РАН) «скорее оправдались».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Около 2,5 лет наша страна занимается реформированием Российской академии наук. В этот процесс сейчас вовлечены практически все научные учреждения страны, и в Томске создается крупный исследовательский медицинский центр. Однако научное сообщество неоднозначно в оценках сроков, этапов, форм реформирования академии наук. Может быть, сейчас рано даже подводить предварительные итоги, но, тем не менее, я хотел бы спросить у вас, Владимир Владимирович, оправдались ли ваши ожидания первых лет реформы Российской академии наук? И как вы оцениваете эффективность взаимодействия Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и российской академии наук?», — спросил ученый.

«Скорее да, чем нет, скорее оправдались», — ответил президент. По его словам, одна из задач, которая ставилась в начале пути по реформированию академии наук, заключалась в том, чтобы привлечь к научной работе молодых специалистов.

«И количество молодых исследователей у нас в последнее время растет очень заметными темпами. Боюсь ошибиться, но на память скажу, что количество молодых ученых в возрасте до 35 лет у нас составляет чуть ли не 50%. Это очень хороший показатель. Второе, мы говорили об оптимизации работы научных учреждений, о том, чтобы они сосредоточили свою работу на прорывных направлениях. А при объединении крупных научных центров, еще доставшихся нам из советского времени, мы можем получить и получаем очень хорошие, эффективные, молодые и перспективные научные творческие коллективы, работающие на прорывных направлениях современной науки, работающие на перспективу. Полагаю, что мы действуем весьма аккуратно, потому что действовал мораторий на использование недвижимости, материальных ценностей, всего того имущества, которое досталось нам еще, повторяю, с советских времен. И это тоже, в общем и целом, было сделано правильно, имею в виду, что мы ничего не растеряли. Но, тем не менее, мы идем по пути реформирования, хотя бы в том смысле, что объединяем некоторые достаточно крупные и перспективные исследовательские центры. Так что движение есть, и оно положительное», — подытожил президент.

14 апреля на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным поступило несколько миллионов вопросов от жителей разных регионов страны. К главе страны обращались как рядовые жители, так и представители властей, бизнеса и культуры. Операторы колл-центра продолжают принимать звонки, смс и водео-обращения в колл-центре. Круг вопросов для Путина оказался очень широким: от внешнеполитических проблем, заканчивая частными вопросам и просьбами о помощи.