Киев, 14 апреля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Клановая система и олигархи только укрепились на Украине, и так считает не только Москвы, но и западные партнеры, заявил президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Вот там кто-то пытается скандал какой-то устроить у нас по офшорам. А там (на Украине) первые лица страны — сами миллиардеры, предприниматели и в офшорах сидят. Деолигархизация — она не происходит», — констатировал Путин.

Более того, олигархи и кланы, наоборот, усиливаются, отметил он.

«И дело даже не в конкретных людях. А дело в том, что клановая система управления, она укрепилась за последнее время. И это оценки не только наши, но и наших западных партнеров», — подчеркнул президент России. «Поверьте, я знаю, о чём говорю», — резюмировал он.